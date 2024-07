Saly Portudal : un Français de 56 ans envoyé en prison pour vol de pots de thon et de sardines

Un ressortissant français de 56 ans, D. A., a été arrêté pour "vol" au supermarché «Auchan» de Saly Portudal (Petite Côte). Il a été surpris par un superviseur en train de dérober des pots de thon et de sardines, qu'il avait dissimulés dans ses poches. Lors de son interrogatoire, D. A. a évoqué «la faim» pour justifier son acte.



Les faits remontent au jeudi dernier. Aux alentours de 13 heures, D. A. est entré dans le supermarché bondé. Après avoir parcouru les rayons alimentaires et s'être assuré de l'absence de regards indiscrets, il a subtilisé deux (2) pots de sardines et deux (2) pots de thon, les glissant dans ses poches. Il a ensuite tenté de se fondre dans la foule, mais ignorait qu'il était observé par Aliou Sané, l'un des superviseurs. Ce dernier l'a interpellé et, après une fouille, a découvert les produits volés.



Conduit à la Brigade de gendarmerie de Saly Portudal, D. A., a avoué ses nombreux vols de denrées alimentaires dans les supermarchés «Auchan» de Mbour et Saly Portudal. Il a expliqué qu'il avait agi par faim, précisant que son activité de courtier immobilier ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins, rapporte L'Observateur.



Après sa garde à vue, D. A. a été déféré au parquet de Mbour pour "vol" et attend son jugement.