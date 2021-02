Sampdoria: Diao Keita Baldé dévoile ses ambitions pour le club

Diao Keita Baldé est certainement la bonne affaire réalisée par la Sampdoria Gênes cet été. En effet, le Sénégalais réalise une bonne saison avec le Club italien, qui occupe actuellement une bonne place en Serie A. Mais malgré ses quatre buts marqués en Championnat après dix rencontres, le « Lion » n’est pas satisfait pour autant de ses performances car il souhaite emmener son équipe au premier plan.



« Même si vous dites que je vais bien maintenant (après avoir surmonté une blessure, ndrl), personnellement, je ne suis pas satisfait. Je suis sincère, je veux et je dois faire plus. Je suis ici pour m’améliorer chaque jour et maintenant la seule chose qui m’intéresse est de mener la Sampdoria au sommet », confie le joueur au Sky Sport.



Pour les objectifs de la Sampdoria, qui occupe actuellement la dixième place de la Serie A avec 27 points en 21 journées et à 10 points d’une place européenne, l’international sénégalais est conscient que son équipe a un rôle à jouer en cette deuxième partie de saison et ne se fixe pas de limites.



« Si les dirigeants y croient et que l’entraineur, Claudio Ranieri, dit qu’il veut franchir un pallier, cela me rendrait très heureux. Je vis avec la pression depuis que je suis tout petit et j’aime avoir des responsabilités sur moi. Plus les difficultés et les objectifs sont grands, plus je suis motivé », dixit l’ancien de la Lazio.