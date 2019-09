Samuel Eto'o met un terme à sa carrière de footballeur

Une page importante de l'histoire du football africain se tourne. Samuel Eto'o a annoncé vendredi soir sa retraite via un message sur Instagram aussi court que clair : « The End, vers un nouveau défi. » À 38 ans, l'ancien international camerounais (118 sélections, 56 buts) était sans club après une dernière expérience au Qatar SC et trois années passées en Turquie (Antalyaspor, Konyaspor).Arrivé en Europe en 1996, Eto'o s'est construit un immense palmarès, remportant notamment deux triplés consécutifs avec le Barça en 2009, puis l'Inter en 2010. L'ancien joueur de Majorque, où sa carrière a décollé, a presque tout gagné avec ses différents clubs, de la Ligue des champions (2006, 2009, 2010) à la Coupe du monde des clubs (2010), en passant par les Championnats d'Espagne (2005, 2006, 2009) ou d'Italie (2010).Samuel Eto'o a beaucoup voyagé au cours de sa carrière. Il est notamment passé par les clubs suivants : le Real Madrid (1996-2000), Majorque (2000-2004), Barcelone (2004-2009), l'Inter Milan (2009-2011), l'Anji Makhatchkala (2011-2013), Chelsea (2013-2014), Everton (2014-2015), la Sampdoria (2015), Antalyaspor (2015-2018), Konyaspor (2018) et le Qatar SC (2018-2019).Avec le Cameroun, dont il est le meilleur buteur, il a aussi glané une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney (2000) et enlevé deux Coupes d'Afrique des nations (2000, 2002), lui qui a par ailleurs été élu joueur africain de l'année à quatre reprises (2003, 2004, 2005 et 2010).