Samuel Makhtar Ba de MONCAP: "les véritables arrestations n'ont pas encore démarré"

Le responsable du parti Pastef , Samuel Makhtar Ba approuve les arrestations tous azimutes pour des délits d’opinions. Invité de l’émission Sen dose sur Source A TV, ce membre du Monap (Mouvement national des artisans patriotes) a assuré que les autorités ne vont pas rester les bras croisés face à ces sorties qu'il qualifie d'« irresponsables » de certaines personnes. Il a rappelé que même l’actuel Président a été envoyé en prison parce qu’ il a dit « quelque chose qu’ il ne devait pas dire ».



A en croire le massificateur national du Mouvement national des artisans patriotes les véritables arrestations n’ont pas encore commencé ; selon lui, « il y a des personnes qui ne peuvent pas être arrêtées parce qu’elles bénéficient d’un privilège de juridiction ». Cependant dit-il que « les choses vont changer dès que nous aurons une majorité à l’Assemblé nationale. Les députés vont voter le projet de loi relatif à la résolution de mise en accusation pour mettre en place une haute Cour de justice, afin de pouvoir poursuivre des dignitaires de l’ancien régime qui bénéficient d’un privilège de juridiction et qui sont cites dans des dossiers de détournement de deniers publics », rapporte le journal Source A.



Par ailleurs, le coordonnateur de Monap Kaffrine Samuel Makhtar Ba rappelle que même « Bassirou Diomaye Faye a été arrêté et envoyé en prison parce qu’il a dit quelque chose qu’il ne devait pas dire. Il avait fait une déclaration sans preuve. En outre, «toute personne qui fait une déclaration sans preuve sera convoquée, entendue et déférée si nécessaire. Le nombre d’arrestations importe peu, l’essentiel est que nous devons mettre le pays sur les rails et nous ne pouvons pas accepter que des gens disent tout ce qu’ils veulent sans preuve et en toute quiétude », a déclaré le massificateur national du Mouvement national des artisans patriotes.