Sandiara : un voleur de bétail ampute la main gauche du vigile et emporte une partie du troupeau

I. Touré, vigile de profession a échappé de peu à la mort après une violente agression perpétrée par un voleur de bétail. L’assaillant, armé d’un coupe-coupe, lui a sectionné la main gauche avant de s’emparer d’une partie de son troupeau. Ce drame s’est déroulé dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 janvier 2025, vers 2 heures du matin, dans la commune de Sandiara.



Selon L'Observateur qui donne l'information, P. Ndiaye, un berger réputé pour ses vols de bétail dans la zone, s’est introduit sur le lieu de travail d’I. Touré. Armé, il a forcé la porte de l’enclos où se trouvait le vigile avec son troupeau. Face au refus de celui-ci de lui ouvrir, il a défoncé la porte et s’est attaqué à lui avec une violence extrême. Grièvement blessé, la main gauche sectionnée, la victime a réussi à s’enfuir et à alerter les habitants du village de Ndiouck Thioro (dans la commune de Sandiara.



Réveillés en sursaut par ses cris de détresse, les villageois se sont rapidement mobilisés pour poursuivre le malfrat, qui tentait de s’enfuir avec les bêtes volées. Finalement, ils l’ont appréhendé, tandis qu’Ibrahima Touré était transporté d’urgence au centre de santé de Sandiara, puis évacué à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour. Son dossier médical a révélé une incapacité temporaire de travail de 30 jours.



La famille de la victime a déposé une plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de Sandiara. Lors de son interrogatoire, le mis en cause a nié les faits, affirmant être victime de sa réputation liée à des vols antérieurs. Toutefois, il n’a pas pu justifier sa présence dans l’enclos ni expliquer pourquoi un coupe-coupe taché de sang a été retrouvé en sa possession.



Malgré ses dénégations, Pape Ndiaye a été déféré au parquet de Mbour, où il a été placé sous mandat de dépôt.