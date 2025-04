Cyberattaque à Dakar : deux (2) jeunes hackers sénégalais arrêtés pour avoir détournés plus de 3 millions de FCFA

Deux (2) jeunes Sénégalais âgés de 24 et 26 ans, ont réussi à infiltrer le système informatique d’une société de paris sportifs de la place. Selon L’Observateur, les deux suspects sont parvenus à pirater le pare-feu de la plateforme interne de l’entreprise, détournant la somme de 3 094 000 francs CFA, transférée par la suite sur deux comptes Wave liés à un certain Khadim Sall.



À en croire le journal, tout est parti d'une plainte déposée par Madeleine Mendez, responsable du service clientèle de Tayla Stech Bewinner. Ce qui a déclenché l’intervention de la Division de la Cybersécurité (Dic). Après la reconstitution des identifiants numériques utilisés et une analyse des flux de transaction, les enquêteurs sont parvenu à localiser les deux suspects. Le sieur Khadim Sall a été arrêté à Thiaroye Gare (quartier dakarois), et son complice Béthio Diom à la Gueule Tapée.



Suite à leur arrestation les enquêteurs ont recueilli des preuves à savoir des numéros téléphoniques liés aux comptes utilisés, les transactions traçables, et les aveux de Khadim Sall. Déférés devant le parquet du Tribunal de grande instance de Dakar, les deux jeunes attendent désormais leur jugement.