Affaire Abdou Nguer : depuis l’étranger, Adji Sarr apporte son soutien au chroniqueur

Abdou Nguer, mon frère, mon ami,Mon frère Abdou Nguer est actuellement emprisonné et son dossier envoyé en instruction sur la base de la commande d’un seul homme dont la volonté est d’effacer tout diseur de vérités et toute personne liée de près ou de loin à moi.Je suis certes une jeune femme dont la tragédie rappelle celle de toutes les femmes africaines opprimées et violentées, mais je reste debout. Je reste debout pour soutenir Abdou Nguer, mon ami, mon frère, mon confident. Abdou Nguer est devenu au Sénégal le symbole de la résistance face à l’effacement promis par un seul homme sûr de son pouvoir mais qui un jour tombera de haut.Tiens bon mon frère, mon ami. Tous les Sénégalais épris de justice te soutiennent, car tu es l’âme de la résistance et la mauvaise conscience de ceux qui ont choisi de se soumettre.Adji Raby Sarr