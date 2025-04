Serie A : Assane Diao claque un doublé

L'ailier sénégalais de Comò, en l'occurrence Assane Diao, a claqué un doublé ce samedi lors du succès de son équipe contre Lecce (3-0), dans le cadre de la 32e journée de la Serie A italienne.



Diao a ouvert le score pour Comò en première période, à la 33e minute. Son deuxième but est arrivé en fin de rencontre dans le temps additionnel.



Il s'agit de ses 7e et 8e buts en Serie A cette saison. Le jeune ailier de 19 ans est arrivé en janvier dernier et n'a disputé que 15 matchs jusqu'ici.



L'ex sociétaire de Betis Séville est devenu, ce soir, le troisième plus jeune joueur africain à avoir marqué plus de cinq buts en Serie A.