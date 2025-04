CAN U17 : Le Maroc décroche son premier titre continental face au Mali aux tirs au but

Pays hôte de cette édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17), le Maroc a décroché son tout premier titre dans la catégorie, ce samedi, en s’imposant face au Mali à l’issue d’une finale haletante conclue par une séance de tirs au but.



Après un nul vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire, la finale s’est finalement jouée lors de la redoutée séance de tirs au but. À cet exercice, les « Lionceaux » de l’Atlas se sont montrés plus lucides, s’imposant 4 tirs à 2.



Le Maroc remporte son premier sacre continental dans cette catégorie, après avoir échoué il y a deux ans face au Sénégal.