Sénégal : Alioune Tine appelle les "Patriotes" au respect des défenseurs des droits humains

Alioune Tine essuie des critiques de la part des "Patriotes" (soutiens du parti au pouvoir, Pastef). En réaction, le fondateur du think tank Afrikajom Center a publié un message sur X, appelant au respect envers les leaders des organisations de défense des droits humains.



« Les patriotes ayez du respect pour les leaders des organisations des droits humains qui hier, ont défendu vos leaders et vous ont défendu pendant les périodes où vous étiez victimes de la force, de la puissance et de l'arbitraire de l'état », a écrit le défenseur des droits humains sur X.



Alioune Tine de souligner que les Patriotes représentent la force et la puissance de l'Etat.



« Alors adaptez-vous à l'exercice de notre soft power. Si ça dérange, ça veut dire qu'on travaille », a dit l’ancien secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO).