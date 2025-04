Fonds Covid-19 : l’écrivain Mamadou Ndiaye appelle la justice à aller plus loin

La réduction des comptes sur la gestion des fonds liés à la pandémie du Covid-19 a suscité une adhésion populaire. Mais pour Mamadou Ndiaye, écrivain et conseiller municipal à la mairie de Sam Notaire, cela ne suffit pas. Il invite la justice à aller plus loin que les simples cautionnements financiers. Selon lui, les personnes mises en cause doivent répondre pleinement de leurs actifs, notamment en réparant les préjudices moraux infligés à une population déjà appauvrie par la crise.



« On peut dire que la vague d’arrestations qui sévit dans le pays, surtout dans le cadre de la gestion des comptes, mais aussi dans le cadre du fonds covid, est très normale. Et je crois que le peuple suit de très près cette affaire. Parce que les gens se souviennent de cette période assez difficile. Les gens ne pouvaient pas sortir à cause du couvre-feu. Il n'y avait aucune activité. Il n'y avait absolument rien. Les travaux étaient donc ralentis. Malgré cela, nous avons constaté que certains avaient profité de cet état de fait pour prendre de l'argent du contribuable. Il est donc très normal que ces gens-là soient punis », a déclaré Mamadou Ndiaye.



Selon lui, il ne s'agit pas seulement de rendre l'argent pris, mais d'en payer aussi le prix pénalement.

« Il faut savoir qu’il ne s'agit pas seulement de rendre l'argent qu'on a pris, mais de payer aussi pénalement le serment. C’est ce que le peuple demande. Maintenant, si on fait une analyse beaucoup plus profonde, on sait qu’il y a d'autres cas qui attendaient bien plus les fonds que les fonds Covid. On peut se dire que c'est peut-être tout simplement le pain qu'on a donné au peuple pour lui dire que nous sommes en train d'arrêter les mauvais éléments du pays. Il est essentiel que la justice fasse son travail de manière équitable. Pas seulement parce que c'est une injonction politique, mais parce que le peuple veut que la justice soit faite dans ce pays », a-t-il expliqué.