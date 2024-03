Sandro Tonali se fait briser par la presse anglaise, la Juventus casse les plans de Dortmund pour l’avenir

Sandro Tonali s’est mis la presse anglaise à dos, la Juve va blinder un de ses jeunes cracks et Endrick a mis tout le monde à ses pieds à Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Sandro Tonali prend les paris sur son avenir

En Angleterre, ce qui fait les gros titres bien sûr, c’est la nouvelle annonce de la fédération anglaise sur Sandro Tonali. Rattrapé par la patrouille italienne dans une affaire de paris sportifs, le milieu transalpin est maintenant épinglé par les instances anglaises. Comme l’écrit le Daily Express ce matin, le joueur italien risque de nouvelles sanctions alors qu’il purge déjà une peine qui court jusqu’en août.



D’après The Sun, il aurait parié sur des matches de Newcastle cette saison. Cette information interpelle les journalistes du pays qui se disent choqués, car il avait promis de travailler sur son addiction.



Le Daily Mirror lui dédie un article à charge pour dire qu’il n’a pas respecté les Magpies, car il aurait fait plus de 50 paris après avoir rejoint le club anglais, alors qu’il connaissait les risques. Au final, les dirigeants de Newcastle espèrent que sa future sanction sera purgée en même temps que la suspension actuelle.



La Juve mise sous pression

La Une de Tuttosport rend hommage aux jeunes talents de la Juventus, mais surtout à Yildiz. Le turc pourrait hériter du numéro 10 la saison prochaine. Les Piémontais comptent sérieusement sur lui pour l’avenir. Il dispose actuellement d’un contrat jusqu’en juin 2027, mais les dirigeants font le maximum pour le prolonger. Le joueur, lui, souhaiterait d’abord avoir des garanties sur son temps de jeu avant même de parler d’un nouveau bail. Attention, Dortmund le suit de très près.



Endrick, le nouveau roi de Madrid



À la Une de AS ce vendredi, une fois encore, on retrouve Endrick. Les Madrilènes sont devenus complètement fans du Brésilien après ses très bons matches avec sa sélection. L’investissement du Real pour le jeune joueur de 17 ans est déjà vu comme justifié vu ses performances.



Le club espagnol devrait dépenser 35 millions d’euros +25 de bonus pour ce jeune crack, mais plusieurs dirigeants estiment qu’il vaut réellement 300 millions d’euros, donc aucun regret.