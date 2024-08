Santé: Dr Abdoulaye Bousso promu par l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique

L'expertise médicale sénégalaise à nouveau sur la scène internationale. L’ancien directeur du Centre des Opérations d’urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, vient d'être recruté par l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique (OMS/AFRO).



Chargé de coordonner et de superviser les urgences sanitaires à travers le continent africain, Dr Bousso prendra ses fonctions cette semaine au siège de l’OMS/AFRO à Brazzaville.

Cette nomination prestigieuse intervient dans un contexte où le Sénégal continue de marquer sa présence dans le domaine médical international. En parallèle, Ibrahima Soce Fall, candidat sénégalais au poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, représente une autre illustration de cette tendance.



De plus, l’intégration du Professeur Awa Marie Coll Seck, ancienne ministre de la Santé du Sénégal, dans le corps professoral de la renommée université Harvard aux États-Unis renforce encore la reconnaissance mondiale de la médecine sénégalaise.

sont non seulement une fierté pour le Sénégal, mais également une reconnaissance internationale du talent et de l'engagement des professionnels de la santé du pays, positionnant ainsi le Sénégal comme un acteur clé dans le domaine de la santé publique mondiale.