Justice : deux (2) autres frères de Farba Ngom convoqués le 19 mai prochain (avocat)

La pression judiciaire autour de Farba Ngom s’intensifie. Après l’incarcération de l’ancien député, de son frère Demba Ngom et de son tailleur, deux autres membres de sa famille, Birane et Ismaïla Ngom, sont à leur tour convoqués par la justice. Leur audition est prévue pour le lundi 19 mai prochain, a annoncé Me Baboucar Cissé.



Lors de la conférence de presse tenue ce mardi, Me Cissé, l’un des avocats de Farba Ngom, a tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, l’affaire a pris une tournure qui frôle l’acharnement. « On veut jeter toute une famille en prison, humilier une communauté », a-t-il dénoncé.



La robe a fustigé le placement en détention de Demba Ngom, frère de Farba, qui, selon lui, n’était même pas cité dans le rapport de la CENTIF. « Il était à l’étranger, venu simplement rendre visite à son frère. Et on l’a jeté en prison avec son tailleur. Toutes ces personnes sont aujourd’hui incarcérées uniquement parce qu’elles sont proches de Farba Ngom. »



Me Cissé va plus loin : « Le juge convoque maintenant Birane et Ismaïla Ngom pour le 19 mai. Si ça continue, ce seront bientôt ses enfants, son épouse, sa mère… On veut décimer toute une famille. Au nom de quoi ? Il faut que cela cesse », a-t-il martelé.



Pour rappel, le député-maire d’Agnam, Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt ce 27 février 2025 et son frère Demba Ngom le 28 avril 2025.