Santé : « L’Afrique représente plus de la moitié des urgences sanitaires » (Expert)

Dr Abdou Salam Guéye, directeur régional des urgences en Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé que l’Afrique représente plus de la moitié des urgences sanitaires dans le monde. Il s’exprimait en marge d’une rencontre du Groupe Consultatif technique des urgences sous le thème : « La gestion des situations d’urgence sanitaire de l’OMS », à Pointe Sarène, dans le département de Mbour.



« L’Afrique représente plus de la moitié des urgences dans le monde et comme on sait, l’Afrique n’a pas beaucoup de ressources », a fait savoir M. Guèye.



Poursuivant, il affirme que « 85 % des urgences sont liées à des maladies et les 20 % sont liées aux catastrophes naturelles ».



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Ibrahima Sy dit attendre « des recommandations fortes, réalistes, innovantes et mesurables » à l’issue de cette rencontre. « Quand on parle aujourd’hui des questions d’urgence sanitaire en Afrique, la question qui se pose, c’est est-ce que nos systèmes de santé sont très bien préparés, est-ce que nos personnels de santé sont bien sensibilisés par rapport à cette question pour réagir à temps », a affirmé le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



« La question des urgences sanitaires est souvent gérée à un niveau central, alors qu’aujourd’hui quand on parle d’urgence, la riposte doit se faire au niveau local », a constaté le ministre.



« On doit s’assurer qu’au niveau local, on a tous les dispositifs (le personnel de santé qui maîtrise très bien le protocole, les procédures et toutes les techniques), qui permettent de réagir à temps et d’éviter des risques beaucoup plus importants pour les populations », a indiqué le ministre de la Santé.



« L’OMS travaille avec les 47 pays membres pour accompagner (les pays africains), dans la détection, la préparation et la réponse aux urgences », a assuré le Dr Abdou Salam Guéye.