Santé de la mère et de l’enfant : 3CAP-Santé et UAEL appellent les Élus locaux à un engagement renforcé

La santé des mères et des enfants au Sénégal se trouve au cœur d'un plaidoyer du Cadre de Concertation, de Coordination et d’Actions de Plaidoyer de la Société Civile (3CAP-Santé) et l’Union des Associations d’Élus Locaux (UAEL). Ce jeudi 23 mai, les deux organisations ont tenu un point de presse pour sensibiliser les élus locaux à l'importance de financer les interventions sur la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents (PF/SRMNIA) dans leurs localités.



Lors de cette rencontre à la Maison des Élus Locaux, Moundiaye Cissé, président de 3CAP-Santé, a souligné l'objectif central de cette initiative : encourager les collectivités territoriales à augmenter de 8% leur financement domestique pour la santé de la mère et de l’enfant. « La planification familiale est un pilier fondamental du développement durable. Elle permet non seulement de sauver des vies, mais aussi de renforcer l’autonomie des femmes, de réduire la pauvreté et de promouvoir une croissance économique inclusive, » a déclaré M. Cissé.



De son côté, Mamadou Woury Diallo président de l’UAEL a salué cette initiative. « Aujourd’hui 3Cap-santé est venu vers nous et nous sommes fiers pour cette très belle initiative. Je penses que c’est un cachet extrêmement important pour nous en tant que collectivités territoriales de pouvoir être comptés avec les organisations de la société civile pour qu'ensemble nous puissions répondre aux préoccupations de nos populations surtout dans le cadre de la santé de la mère et de l’enfant », a-t-il ajouté.



Cet appel à l'action se concrétisera lors de l'atelier national de plaidoyer, prévu les 6 et 7 juin à Thiès. Cet atelier réunira des acteurs de la société civile, représentant 30 organisations, et des représentants des communautés pour discuter des stratégies et actions concrètes visant à garantir un financement adéquat et durable de la planification familiale au Sénégal.



Moundiaye Cissé a également évoqué les défis persistants, tels que les besoins non satisfaits en planification familiale des femmes en union, particulièrement dans les zones rurales, qui s'élèvent à 20,1% selon l’EDS Continue 2023. À en croire M. Cissé, « le Sénégal aspire à atteindre un taux de prévalence contraceptive de 46% d'ici 2028, mais des barrières économiques, culturelles et géographiques continuent de limiter l’accès aux services de santé reproductive. »





L'atelier abordera plusieurs thèmes clés, notamment les enjeux de la Couverture Sanitaire Universelle, les défis de la Santé Reproductive Maternelle Néonatale Infantile et Adolescent au Sénégal, l’intérêt des collectivités territoriales à investir dans la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que des exemples de bonnes pratiques pour la mobilisation de ressources locales.

La rencontre a été l'occasion de remercier les partenaires techniques et financiers, notamment le ministère de la Santé et de l’Action sociale et l'USAID à travers NPI EXPAND, pour leur soutien.



Pour finir, le président de 3CAP-Santé a exhorté les élus locaux à s'engager activement. « En tant qu’élus territoriaux, vous avez un rôle clé à jouer. Votre engagement et votre leadership sont essentiels pour mobiliser les ressources nécessaires et pour sensibiliser vos concitoyens à l’importance de la planification familiale comme moyen de lutte contre la mortalité maternelle et infantile », a-t-il indiqué.