Santé : grève des anesthésistes de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff

Les anesthésistes très remontés contre leur tutelle ont rangé blouses et autres, depuis mardi. L’un des points des revendications et non des moindres, reste leur changement de catégorie, selon une source. Mieux ajoute la même source, « ils sont décidés à aller jusqu’au bout de leurs revendications, dans l'optique d'avoir gain de cause ».



Et compte tenu, de l’importance du service d’anesthésie, ce mouvement d’humeur risque de porter un sérieux préjudice au service de la chirurgie de l’institution sanitaire. Une situation qui suscite, déjà, des inquiétudes de part et d’autre.



Après 48 heures d’arrêt de travail, le personnel du service d’anesthésie de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff reste disposé et ouvert aux discussions.