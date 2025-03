Santé : la F2S en grève générale les 13 et 14 mars prochains

Des agents de la santé comptent renouer avec les mouvements d'humeurs. Pour exiger l’application des accords signés avec le gouvernement sous Macky Sall, la Fédération des syndicats de la santé (F2S) compte observer une grève générale les 13 et 14 mars prochains.



Lors d’une rencontre ce jeudi 6 mars avec des agents de santé, à l’hôpital Ndamatou de Touba, son porte-parole, Cheikh Seck a déclaré : « nous demandons à l’État de régler le passif. C’est pourquoi nous allons poursuivre notre plan d’action avec une grève générale les 13 et 14 mars ».



Il a déploré la faiblesse des subventions allouées aux hôpitaux et aux structures sanitaires, estimant qu’elles ne permettent pas d’améliorer les conditions de travail des agents.

Cheikh Seck a également insisté sur l’urgence de recruter du personnel de santé avec un poste budgétaire dédié afin d’assurer une meilleure prise en charge des patients.



Le porte-parole de la fédération s’est toutefois félicité de la volonté du gouvernement de travailler à l’apaisement du climat social.