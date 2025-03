Santé : le DG de l’ARP met en garde contre le transport illégal de médicaments et rappelle les sanctions

Le directeur de l'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), Dr Ibnou Abou Talib Diouf, met en garde contre le transport international illégal de médicaments. Dans une note partagée sur la page Facebook du ministère de la Santé, il rappelle aux pharmaciens d’officine que, conformément aux articles 197, 198, 215 et 218 de la loi n° 2023-06 du 13 juin 2023 sur les médicaments, les produits de santé et la pharmacie, il est formellement interdit à toute personne non autorisée de s'adonner au transport international non justifié de médicaments pour les besoins d'une quelconque clientèle.



Il souligne que les médicaments et autres produits compris dans le monopole pharmaceutique ne doivent en aucun cas être achetés ou transportés en dehors des circuits de distribution légaux.



Ainsi, il rappelle que les officines de pharmacie ne doivent s'approvisionner qu'auprès de grossistes répartiteurs régulièrement autorisés au Sénégal.



Le Directeur de l’ARP met en garde contre les contrevenants à cette réglementation s'exposent à des sanctions prévues par les dispositions de la loi précitée.



M. Diouf demande le respect strict du circuit d'approvisionnement en médicaments par les professionnels.