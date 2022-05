Santé: le Sames a signé le protocole d'accord avec le gouvernement.

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a finalement signé, ce mercredi, le protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal, selon Emedia.



Au terme des négociations, le ministre des Finances et du Budget, indiquait déjà que malgré qu’il n’ait pas assisté à la fin des travaux, le SAMES (médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes) avait apprécié « positivement » les points retenus.



Il ajoutait, faisant l’économie des discussions, que ce nouvel accord concerne « six points » dont l’indemnité de logement porté désormais à 100 000 francs CFA contre 50 000 FCFA », avant. Mais « c’est à partir du 1er mai de cette année qu’une augmentation de 25 000 FCFA sera effective. Et une somme 25 000 FCFA sera augmentée en janvier 2024 ».