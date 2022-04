Santé : les travailleurs annoncent encore une grève de 48heures à partir de mardi

Les travailleurs de santé ne lâchent pas du lest. Après leur grève de 72 heures la semaine dernière paralysant tout le système sanitaire, ils comptent remettre ça. En effet, ils annoncent un nouveau mouvement d’humeur de 48 heures les mardi et mercredi prochain avec respect du service minimum



Le collectif des travailleurs de santé et de l’action sociale soutient ainsi leur collègues de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, envoyés en prison suite au décès dans des situations troublantes de la jeune femme Astou Sokhna, morte alors qu’elle devait accoucher après 9 mois de grossesse.



Selon emedia, une mobilisation est sonnée à Louga le mercredi.



Les travailleurs de santé dénoncent la façon dont l’enquête ouverte après la mort de Astou Sokhna est diligentée. Ils estiment que les actes posés par l’Etat du Sénégal ne garantissent pas la tenue d’un procès équitable dans ce dossier. Ils exigent une liberté provisoire pour les sages-femmes arrêtées dans cette affaire en attendant le bouclage de l’enquête.