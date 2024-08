Santé : les travailleurs du Samu en grève de 72 h à partir de demain

Les travailleurs du Samu affiliés au Sames vont aller en grève demain mercredi 07 juillet 2024. L'annonce a été faite ce mardi lors d'une conférence de presse tenue à leur siège. Selon le secrétaire général de la section Samu du Syndicat autonome des médecins du Sénégal, Mohamed Traoré seules les urgences seront prises. Hormis, les urgences assurent monsieur Traoré, " toutes les activités secondaires seront suspendues, y compris la recherche de places, les consultations de routine, les transports simples, la couverture médicale et les activités à l’Aéroport international Blaise Diagne".



D'après toujours, le syndicaliste la grève des agents du Samu est motivé par le non paiement d’arriérés de primes et d’heures supplémentaires. Ces primes sont entre autres le travail effectué dans le cadre de la COVID 19 et une autre dénommée prime "Népad".



"Face au mépris et au manque de considération pour le personnel soignant de la seule structure publique de médecine pré-hospitalière du Sénégal, nous annonçons une grève de 72 heures, à compter de ce mercredi 7 août 2024", a déclaré monsieur Traoré. C'est dire que le Samu va connaitre des perturbations pendant 72 heures dans ses services.