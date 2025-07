Touba-Mbacké : 50% des réseaux d’assainissement déjà curés

Les travaux de curage du réseau d’assainissement dans les communes de Touba et Mbacké avancent à un rythme soutenu. « Dans les communes de Touba et Mbacké, l’ONAS dispose de 17 kilomètres de réseau à curer. À ce jour, nous sommes à environ 50 % d’avancement », a indiqué Moustapha Rahim Wilson, chef du service départemental de l’ONAS.



Il s’exprimait en marge d’une journée de curage organisée à Ndamatou par la jeunesse du parti PASTEF, au pouvoir. Cette activité s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’hivernage, avec pour objectif d’accompagner les services techniques de l’État dans la lutte contre les inondations, rapporte l'Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon Mansour Faye, chargé de la communication de PASTEF à Touba, cette journée entre dans le cadre de « l’initiative patriotique pour la gestion des inondations ». Le projet prévoit la création de cellules de quartier dotées de motopompes et de carburant, afin de renforcer les moyens communautaires face aux eaux pluviales.



Moustapha Rahim Wilson a souligné la nécessité d’une mobilisation citoyenne pour garantir le succès des opérations de curage.