Santé mentale au Sénégal : l’ASSAMM dénonce des coûts prohibitifs et un manque de réponses législatives adaptées

Lors d’une conférence de presse, monsieur Dione a expliqué que les frais de soins à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye s’élèvent à plus de 50 000 CFA tous les 15 jours, un montant inabordable pour de nombreuses familles. Dans d’autres établissements privés, les coûts peuvent atteindre jusqu’à 600 000 CFA, exacerbant ainsi les inégalités d’accès aux soins pour les malades mentaux.



Outre les coûts des consultations et des hospitalisations, le manque de médicaments disponibles et leur coût élevé compliquent encore davantage la prise en charge des patients. « La situation est alarmante », a déploré Dione, soulignant l’urgence de réformer le système de soins en santé mentale.



Le président de l’ASSAMM a également critiqué les révisions législatives proposées, estimant qu’elles ne répondaient pas aux besoins réels des malades mentaux. Selon lui, ces réformes risquent de ne pas apporter de solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les patients et leurs familles.



En réponse à cette crise, l’ASSAMM a ouvert le Centre Ansoumana Dione à Kaolack. Un centre offrant des soins gratuits et une réinsertion sociale pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Cette initiative vise à pallier le manque d’infrastructures adéquates et à offrir une alternative accessible à ceux qui ne peuvent se permettre de payer pour des soins privés.



L’ASSAMM appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour réduire les coûts des soins en santé mentale et améliorer l’accès aux traitements pour tous les Sénégalais.