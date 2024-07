Santé : plus d'un million de personnes atteintes d'hépatite B en 2023 (ministre)

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a présidé, lundi, la cérémonie de la Journée Mondiale de Lutte Contre les Hépatites, mettant en lumière l'urgence de la lutte contre cette maladie sous le thème « Ne pas ignorer, agir maintenant ».



Lors de son discours, Dr Sy a rappelé que le Sénégal est fortement impacté par les hépatites virales, " avec plus d'un million de personnes souffrant d'hépatite B chronique et 360 000 atteintes d'hépatite C chronique en 2023".



Des infections virales peuvent "entraîner des maladies graves telles que la cirrhose et le cancer du foie, menaçant ainsi la santé publique du pays", a fait savoir le ministre.



Malgré ces efforts louables, des défis persistent. Le ministre a souligné la nécessité de renforcer les actions de prévention et de sensibilisation pour mieux contrôler la propagation de ces infections.



Dr Ibrahima Sy a réitéré l'engagement du gouvernement sénégalais à poursuivre et intensifier les efforts pour éradiquer les hépatites virales. « Ne pas ignorer, agir maintenant » doit être plus qu'un simple slogan; c'est un appel à l'action pour sauver des vies et améliorer la santé des populations.