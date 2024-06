Santé publique : Bernabé Gningue exhorte les pèlerins à surveiller leurs symptômes et à se faire consulter après leur retour

Un dispositif sanitaire a été mis en place à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il servira à prendre en charge les pèlerins de retour de la Mecque en cas de besoin.



Le Directeur général de la Santé publique, Bernabé Gningue a conseillé aux pèlerins de surveiller tous leurs symptômes pendant les deux semaines après leur retour. Ils sont invités à se faire consulter dans des structures de santé.



« Les pèlerins viennent de l'Arabie Saoudite d'où ils étaient en contact étroit avec des millions de pèlerins venus de tous les pays du monde. Et nous souhaitons que chaque pèlerin puisse arriver chez lui en bonne santé », déclaré Dr Barnabé Gningue.



Il ajoute : « Nous demandons à tous les pèlerins, une fois chez eux pendant les quinze premiers jours, de bien vouloir surveiller les éventuels signes ».



Selon lui, les agents de santé, des ambulances et un laboratoire mobile ont été mobilisés. « Tous les pèlerins qui sont actuellement à l'aéroport et qui ont de la fièvre, des douleurs articulaires, musculaires, des maux de tête ou encore des signes respiratoires, nous avons un laboratoire pour faire le dépistage sur place et déterminer la maladie », a indiqué Dr Barnabé Gningue.