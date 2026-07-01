Santé publique : le ministre Ibrahima Sy lance l'actualisation du COMPACT Santé pour unifier les financements

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a présidé ce mardi 30 juin 2026 à Dakar le lancement officiel du processus d'actualisation du COMPACT Santé. Cette réforme majeure vise à regrouper l'ensemble des financements et des projets du secteur autour d'une règle unique : « Un plan, un budget, un rapport ». Le ministre a profité de cette rencontre avec les acteurs médicaux, les universités et la société civile pour dénoncer la dispersion des interventions sur le terrain, le manque de coordination et la trop forte dépendance du pays vis-à-vis de l'aide extérieure.



Les représentants de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Banque mondiale ont salué la démarche des autorités sénégalaises lors de l'atelier. Les deux institutions financières et techniques ont promis d'accompagner le projet, rappelant au passage que la santé reste le levier principal pour développer l'économie et le capital humain du pays.



Pour corriger les failles du système, le Dr Ibrahima Sy et les participants ont validé plusieurs chantiers prioritaires. Le ministère va ainsi mettre en place une cartographie complète de l'argent disponible et créer une plateforme numérique intégrée pour suivre l'utilisation de chaque franc investi. Ce nouveau cadre technique servira de pilier à la future Stratégie nationale de Transformation du Système de Santé (SNTSS) pour garantir une transparence totale aux populations.