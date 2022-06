Santé: une grève générale de 3 jours et une marche nationale prévues par la F2S

Remous dans le secteur de la santé. La fédération des syndicats de la santé (F2S) va entamer un nouveau plan d’actions. Cheikh Seck et ses camarades qui ont tenu une assemblée générale mercredi à l’hôpital de Pikine (banlieue dakaroise), ont annoncé une grève générale de trois jours, les 22, 23 et 24 juin prochain sur toute l’étendue du territoire nationale. Une marche nationale est aussi prévue le 29 juin.



Les syndicalistes exigent de l’Etat de revoir les conditions de travail des prestataires dans les hôpitaux. « Tant que les contractuels ne perçoivent pas leur due, nous poursuivrons le plan d’action. On avait observé 3 jours de grève la semaine passée, et cette semaine nous comptons tenir des assemblée générales dans différents secteurs et une grève de 72 heures la semaine prochaine », a déclaré Ngouma Niang membre de la F2S.



Cheikh Seck, le secrétaire général de la fédération, lui a regretté que « sur le point concernant le régime indemnitaire, l’Etat du Sénégal divise pour mieux régner, en octroyant de façon partielle des indemnités à une partie du personnel et laisser en rade les autres de façon voulue ».