Santé : vers un dénouement heureux des revendications des agents et syndicats

Monsieur Olivier BOUCAL, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public a présidé ce jeudi, en la présence des Ministères sectoriels, de la quasi-totalité des syndicats du secteur de la santé et du président du Haut conseil du dialogue social, la rencontre avec les syndicats du secteur de la santé. La rencontre s’est tenue dans les locaux de son département ministériel. Une occasion de passer en revue le niveau d’exécution du protocole d’accord de mai 2022.



Selon la note parvenue à Pressafrik, l’essentiel des points d’accord a connu une solution ou un début de solution. C’est le cas du régime indemnitaire du personnel du cadre de la santé publique et de l’Action sociale ainsi que celui du travail social où la prise en charge par l’Etat a été effective.



Il est indiqué dans le document que les autres points d’accords comme la dette de la CMU, la situation des ex-travailleur de l’ex CTO, les prêts DMC, la situation des physiciens médicaux, et celle des techniciens supérieurs de santé entre autres, sont en cours de traitement par le Gouvernement.



« L’organisation régulière des concours de l’ENDSS, le paiement de la prime COVID aux agents des collectivités territoriales, l’examen de la question du régime indemnitaire du personnel exerçant des fonctions d’enseignement et la situation du cadre des fonctionnaires du travail social », ont également été abordés lors de la réunion.



Le Ministre de la Fonction publique qui a pris bonne note de toutes ces questions nouvelles ou résiduelles a promis de les examiner, en relation avec ses collègues impliqués du Gouvernement, dans le cadre des prochaines concertations et pour le règlement définitif de ces questions.