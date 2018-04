Saourou Sène (Saems) : «Le temps n’est pas à la discussion, mais à la lutte»

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) n'est pas enchanté par l’appel de Serigne Mbaye Thiam à se retrouver ce lundi pour discuter du réaménagement du calendrier scolaire. En effet, pour son secrétaire général, Saourou Sène, la tendance est aujourd’hui à la lutte et ce qui les préoccupe c’est la marche nationale qu’ils comptent organiser à Diourbel.



«Nous, nous n’avons pas reçu de notifications de la concertation. On nous avait indiqué le week-end que le ministère avait convoqué une réunion au niveau de l’IA (Inspection académique) de Dakar pour un réaménagement du calendrier scolaire», a-t-il déclaré au micro de Sud Fm.



Le syndicaliste de poursuivre : «Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire est aujourd’hui dans une dynamique de lutte. Ce qu’il urge à faire c’est d’aller vers un règlement définitif de cette crise. Ce n’est qu’à partir de ce moment que nous pourrions envisager la possibilité d’apporter la modification qu’il va falloir faire au niveau du calendrier scolaire».



Mais, martèle-t-il, le temps n’est pas celui de la discussion «au moment où nous sommes, nous sommes dans une dynamique de lutte. Nous nous attendons à ce que le gouvernement aille dans la dynamique de proposition de solutions de sortie de crise et non sur des réaménagements du calendrier scolaire».