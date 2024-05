Saraya : les habitants organisent une marche ce jeudi pour la protection de l'environnement et des droits sociaux

Ce jeudi dans la matinée, à 10 heures, les rues de Saraya ( Kédougou) seront le théâtre d'une mobilisation citoyenne, informe Guy Marius Sagna. Les habitants de cette localité convergeront depuis le centre de santé de Saraya jusqu'au rond-point, autrefois connu comme l'ancienne gare routière, pour exprimer leurs préoccupations face à plusieurs enjeux cruciaux.



À en croire le député, « cette marche revêt un caractère symbolique et engagé, portée par des revendications claires et déterminées. À savoir : protester contre la détérioration de la biodiversité autour de la Falémé, attribuée aux activités des sociétés minières opérant dans la région. Les habitants dénoncent fermement ces atteintes à l'équilibre écologique et exigent des mesures concrètes pour préserver leur environnement naturel. Exiger le respect du cadre de vie des populations locales. Les habitants revendiquent le droit fondamental à un environnement sain et préservé, où ils peuvent vivre en sécurité et en harmonie avec leur écosystème. Et réclamer de meilleures conditions de travail pour les employés des sociétés minières implantées dans le département de Saraya. Cette demande met en lumière les injustices sociales et les inégalités persistantes auxquelles sont confrontés les travailleurs locaux, qui méritent des conditions de travail dignes et équitables. »



Cette manifestation pacifique témoigne de la volonté des habitants de Saraya et reflète leur engagement en faveur de la préservation de l'environnement et de la justice sociale. Les organisateurs de la marche appellent à une participation massive de la communauté, dans un esprit de solidarité et de mobilisation collective pour un « Saraya meilleur, plus juste et plus durable. »