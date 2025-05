Saraya : six sites d'orpaillage clandestins démantelés, d'importants matériels saisis

Une opération de grande envergure menée dans le secteur de la Falémé a permis le démantèlement de six sites d’orpaillage clandestins près de Saraya (sud est). Cette action, réalisée dans le cadre de "l’Opération Orientale" au cours des quatre derniers jours, a conduit à la saisie d’un important matériel utilisé pour l’extraction illégale d’or.



Parmi les éléments interceptés figurent 14 motopompes, 7 motos ainsi que divers équipements destinés à l’exploitation aurifère artisanale non autorisée. Ces sites, souvent sources de dégradations environnementales et de tensions sociales, font l’objet d’une surveillance accrue des autorités.



L’Opération Orientale se poursuit, avec pour objectif de réduire durablement les activités minières clandestines dans la zone.