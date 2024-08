Saudi Pro League : Al-Nassr et Cristiano Ronaldo réclament Zinedine Zidane

En difficulté sportivement depuis le début de la saison, Al-Nassr s’est notamment lourdement incliné en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al-Hilal (4-1). Un revers agaçant pour Cristiano Ronaldo qui a demandé à ses dirigeants de lui ramener Zinedine Zidane le plus rapidement possible.



Pour gagner des titres, CR7 et Al Nassr réfléchiraientt même à faire appel à l’un de ses anciens coaches. Et pas n’importe lequel puisque Marca annonce ce mardi que Zinedine Zidane est ardemment convoité par le capitaine du Portugal.



Selon le média ibérique, ce dernier n’a pas hésité au moment de choisir qui sera son futur entraîneur à Al-Nassr et a directement désigné Zizou comme étant le candidat idéal. Déjà pisté par l’Arabie saoudite par le passé, l’ancienne légende des Bleus et du Real Madrid n’a jamais répondu favorablement aux approches saoudiennes.



Alors que la voix de CR7 comptera forcément dans le choix de passer à la vitesse supérieure pour Zidane, le Portugais peut aussi s’appuyer sur Fernando Hierro, nouveau directeur sportif du club saoudien, pour l’accompagner dans cette démarche. Désormais, la balle est dans le camp de la direction d’Al-Nassr et il faudrait surtout savoir si Zinedine Zidane serait emballé à l’idée de rejoindre un tel projet…