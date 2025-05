Saudi Pro League : Al-Nassr veut prolonger Cristiano Ronaldo

L’avenir de Cristiano Ronaldo semble entrer dans une nouvelle phase. À 40 ans, la légende portugaise arrive au terme de son contrat avec Al-Nassr, prévu pour expirer le 30 juin prochain, et les discussions pour une prolongation restent à ce jour limitées.

Cependant, ce jeudi en conférence de presse, le directeur sportif du club saoudien, Fernando Hierro, a exprimé son souhait d’ouvrir des négociations afin de prolonger le contrat du quintuple Ballon d’Or.



«Cristiano est sous contrat avec nous jusqu’au 30 juin. D’ici là, nous négocions avec lui sur tous les plans et nous espérons trouver un accord pour qu’il continue l’aventure avec nous car beaucoup de clubs sont intéressés », a-t-il expliqué.



Hierro rappelle aussi que sa venue fait partie d’un projet global de la Saudi Pro League et non pas d’un seul club. «Sa présence dès le début est un projet pour le Royaume d’Arabie saoudite. Il a choisi de représenter Al-Nassr ».



« Chaque jour, un nouveau club apparaît dans les médias, avec 30 clubs intéressés par Ronaldo... mais nous espérons qu'il restera », a dit le directeur sportif d’Al Nassr.