Scandale à Apple : un employé subtilise "une photo intime" d'une cliente

Un employé de l'Apple Store se serait envoyé une photo "extrêmement personnelle" d'une femme depuis son téléphone après avoir pris l'appareil pour le faire réparer.



Gloria Fuentes a apporté son téléphone dans un magasin en Californie la semaine dernière, après en avoir retiré quelques données personnelles.



Toutefois, elle a déclaré que, par l'entremise de Facebook, un employé a trouvé une photo intime sur l'appareil et l'a transférée, à l'insu de la propriétaire, vers un appareil vers son propre appareil.



L'employée qui travaillait sur son téléphone avait passé "pas mal de temps" avec et lui avait demandé deux fois son code d'accès, écrit-elle.



"Je n'ai pas pu exprimer à quel point j'étais dégoûtée et combien de temps j'ai pleuré après avoir vu ça", a expliqué la cliente d'Apple.



"Ce type a parcouru ma galerie et s'est envoyé une de mes photos très personnelles que j'ai prises pour mon petit ami et qui portait ma géolocalisation, alors il sait aussi où j'habite," dit-elle.Ce n'est que lorsque Gloiria Fuentes est rentrée chez elle qu'elle a réalisé que son téléphone avait été utilisé pour envoyer un SMS à un numéro inconnu.



Elle a déclaré qu'elle était retournée à l'Apple Store mais que l'employé en question avait affirmé qu'il ne savait pas comment le texte avait été envoyé.