Visa pour visa : le Tchad riposte à la décision de Washington

Le Tchad a annoncé ce jeudi la suspension de l’octroi de visas aux citoyens américains, en réaction à une mesure prise par les États-Unis visant à interdire l’entrée sur leur territoire aux ressortissants de 12 pays, dont les Tchadiens, à compter de lundi prochain.



C’est le président Mahamat Idriss Déby Itno lui-même qui a officialisé cette décision via sa page Facebook officielle. Dans un ton ferme, il a déclaré :

« J’ai instruit le gouvernement à agir conformément aux principes de réciprocité et suspendre l’octroi des visas aux citoyens des États-Unis d’Amérique. Le Tchad n’a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. »



Cette annonce marque une montée de tension diplomatique entre N’Djamena et Washington, sur fond de politiques migratoires jugées discriminatoires par plusieurs pays visés.