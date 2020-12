Scandale à Yup Sénégal: 419 millions de F Cfa volés à des particuliers

Mor Guèye Sine, responsable du réseau Yup dans la zone de Diourbel, une filiale de la Société générale du Sénégal (Ex- SGBS), a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic). Il a été cité dans une rocambolesque affaire de faux, usage de faux et d’escroquerie portant sur un préjudice global provisoire de 419 millions de F Cfa.



Selon Libération, le mis en cause, animateur du réseau de Yup Diourbel, s’était rapproché des dames M.A.LO et R. Diop pour leur dire qu’il était à la recherche de bailleurs pour le financement d’une campagne de crédit initiée par la société Yup destinée à payer les salaires des employés de la Compagnie sucrière du Sénégal (Css).



Sur la base d’un faux contrat, souligne le journal, il était prévu que Yup Sénégal leur paye une commission de 10% sur un investissement égal ou supérieur à 100 millions de F Cfa. Ne se doutant de rien les deux dames ont remis l’une 131 millions de F Cfa et l’autre 100 millions de F Cfa, en 2019.



Interrogé sous le régime de la garde à vue, Mor Guèye Sine qui est sous le coup d’une plainte de son employeur, a tenté de faire croire aux enquêteurs que ses présumées victimes avaient fait un prêt avant de passer aux aveux.



Me Assane Dioma Ndiaye, avocat des M.A.LO et R.Diop, a déposé une plainte contre le Directeur général (Dg) de la Société générale du Sénégal et de Yup Sénégal, Jean Marc Mancel.