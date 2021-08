Scandale à Ziguinchor: la maison familiale de Sembène devenue un dépotoir d'ordures

Une situation qui indigne de nombreux Ziguinchorois et particulièrement ceux qui ont connu le grand cinéaste. Le professeur Amadou Fall, chercheur et enseignant à l’Université de Ziguinchor, ne mâche pas ses mots pour dénoncer cet oubli de celui qui apparaît comme l’une des plus grandes vitrines de la culture africaine des temps modernes.



Le professeur Fall assimile à une tragédie l’état de délabrement de la maison où vécut l’homme qui a donné aux lettres ainsi qu’au septième art sénégalais leurs lettres de noblesse. ‘’Cet oubli de Sembène, je le ressens comme une tragédie, c’est une tragédie. C’est pourquoi je ne badine pas avec les mots parce qu’il y a rien de plus de tragique que l’innocence punie. Et la grande question c’est toujours qu’a fait Sembène, qu’a fait-il de mal pour qu’aujourd’hui cette maison-là qu’il a voulu acheter pour en faire un patrimoine et même un don pour la commune de Ziguinchor... soit aujourd’hui un tas de ferrailles, un tas de boue. Un endroit où, comme vous le voyez, on dépose des immondices... Et c’est ça la tragédie africaine !’’, clame le professeur Fall qui dit s’être occupé de ce grand monument.



‘’Moi, je suis quelqu’un qui s’est beaucoup occupé de Sembène, de ses actes culturels, sociaux et politiques. J’ai eu un rapport très étroit avec son neveu Abdourahmane Ndiaye Dimitri qui m’a avoué beaucoup de faits. Par exemple que même à un an de sa mort, il était revenu avec toute une équipe de cameramen prendre des photos de sa maison natale pour dire qu’il s’est entêté à vouloir acheter cette maison pour en faire un patrimoine et même un don pour la commune de Ziguinchor. Mais malheureusement, voilà un peu l’Afrique, les collectivités locales, nous n’avons pas des gens qui soient à la hauteur de ce que nos patrimoines doivent être. Fleurir dans l’espace, disons non seulement africain mais mondial pourquoi pas ? Parce que nous avons du tonus contre-culturel, de la consistance culturelle, de la consistance intellectuelle, de la consistance sociale. C’est sous ce rapport justement que Sembène s’est placé pour vouloir faire de sa maison familiale un monument où il devait pouvoir faire éclore tous les talents de la Casamance, au-delà de la Casamance, du Sénégal et de l’Afrique’’, peste le professeur Fall.



Et de s’interroger : ‘’Qu’est-ce qui a conduit à ce que la maison de Ousmane Sembène, un monument, soit laissée comme ça à l’air libre, qu’elle se soit effondrée d’elle-même sous le poids de l’âge, mais aussi sous le coup d’une architecture traditionnelle qui n’a pas résisté au temps ? Je dois dire que cette maison n’appartenait pas à la famille de Sembène. Et donc, dès que Sembène a pris conscience, il est revenu à ses sources pour l’acheter parce que nous avons eu beaucoup d’informations de la part de ses proches et surtout de son neveu Abdourahmane Ndiaye Dimitri qui fut entraîneur national adjoint de Bonaventure Carvalho pour les Lionnes de basket, décédé l’année dernière qui connaissait bien l’attachement et l’engagement que j’avais, pour participer avec d’autres, à la revalorisation de ce patrimoine mondial qu’est Ousmane Sembène’’.



Selon notre interlocuteur, le grand cinéaste a passé son enfance dans ce vieux quartier de Santhiaba où il a encore des amis qui ont vécu avec lui.



Une enfance vécue à Santhiaba ‘’Ousmane Sembène a passé son enfance ici à Santhiaba Ziguinchor. J’ai des sœurs de mon père dont l’aînée l’a bien approché, l’a bien connu. J’ai discuté avec elle, il y a à peine quatre ans, en lui demandant si elle connaissait Sembène Ousmane. Et tout de go, avec un geste véritablement affectif et radical, elle m’a avoué que ‘mais oui, c’était un ami bien qu’il était un peu plus âgé que moi’. Elle m’a avoué qu’elle a effectivement bien connu l’homme qui était, en son temps, un jeune turbulent. Et Sembène n’a cessé de dire effectivement ce trait de caractère de sa personne qu’on a pu lire, qu’on a pu voir étant même adulte, cet homme engagé, décidé à aller au bout de ce qu’il pense être véritablement salutaire pour l’Afrique. Vous voyez donc cet homme qui a produit, du point de vue de la littérature, beaucoup d’ouvrages dont Le dernier de l’Empire où il s’attaque véritablement au président Senghor comme personne. Il a produit ‘’les Bouts de bois de Dieu’’, ‘’0 Pays mon beau peuple ‘’où il fait son autobiographie. Il a produit dans sa filmographie ‘’Ceddo’’, ‘’Guelewar’’, ‘’Emitay’’, vous voyez, tous ces éléments à marquer... Il a collaboré avec d’autres cinéastes sur ce que l’Afrique avait de réel, de beau à conserver pour que nos élites dirigeantes puissent s’abreuver à cette source originelle et construire des États réellement viables et non ce que l’on voit aujourd’hui. Pour résumer, Sembène a été entier, il a été un critique littéraire, politique et social à tous points de vues, il a dérangé. Et notre État sénégalais, il l’a considéré comme néo-colonial. Il a critiqué nos us et coutumes qui ne seyaient pas avec l’évolution de nos États modernes. Voilà un peu ce qu’était cet homme, un autodidacte, quelqu’un qui s’est frayé un chemin à force de travail, d’acharnement et qui est aujourd’hui au ‘’Panthéon’’. Mais malheureusement, comme nous le disions, c’est une tragédie Sembène. C’est un monument qui s’est effondré, et qu’on a laissé s’effondrer en essayant quelque part de faire une censure par le silence en l’oubliant’’, tempête le professeur Fall.



Il se console en constatant que s’il est ignoré chez lui, Sembène est célébré à travers le monde entier. Dans cet oubli, M. Fall impute une part de responsabilité à nos collectivités locales.



La mairie de Ziguinchor pointée du doigt