Scandale à l’Université de Thiès: le Vice-recteur limogé pour une affaire de "mails et des images obscènes"

Le Vice-recteur de l’Université de Thiès (UT), Professeur (Pr) Salif Gaye, a été limogé de son poste. À l’origine, des images à caractères pornographiques envoyées à un collègue avec qui il est en guerre ouverte.



Le désormais Vice-recteur de l’UT occupait ce poste depuis le 27 mai 2014, cumulativement à celle de président de la Commission des relations avec les entreprises, de l’insertion et des services à la société de l’UT.



Le Pr Salif Gaye a perdu le poste qu’il occupait depuis 5 ans, le 21 mars dernier, suite à un arrêté signé par le Recteur, le Pr Ramatoulaye Diagne Mbengue, à cause des mails groupés que le mis en cause aurait envoyé, signalent nos confrères de l'As.



Très surpris de son licenciement, Pr Gaye, qui déclare qu’il n’est pas l’origine de ce dont on l'accuse, et informe qu’il a été victime d’une « machination orchestrée ».



«Mme le Recteur de l’UT m’a démis de mes fonctions de Vice-recteur de ladite structure. Ce limogeage est dû au fait qu’elle m’avait demandé d’arrêter d’envoyer des mails publics, ce que je n’ai pas respecté », explique-t-il.



Et d’ajouter : «En réponse à un mail que j’avais envoyé à M. Ousmane Sall, Directeur par intérim de l’Ecole doctorale de l’Université de Thiès qui a porté plainte contre moi auprès du Procureur, ce dernier a envoyé des images indécentes avec copie au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (….).



«Donc, M. Sall porte plainte contre moi. M. Sall envoie des images indécents avec copie au ministre. Et c’est moi qui suis sanctionné parce que Monsieur a répondu à mon mail où j’ai argumenté pour montrer que sa plainte contre moi est insensée », peste Pr Gaye.