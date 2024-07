Scandale à l’hôpital Dalal Jam : la direction des ressources humaines impliquée dans une affaire de faux document

L’hôpital Dalal Jam a été le théâtre d’un important scandale impliquant la direction des ressources humaines en rapport avec un document concernant une autorisation illicite de sortie du territoire national. En effet, la directrice a porté plainte contre Ibrahima Diatta, le gestionnaire des ressources humaines, car ce dernier aurait produit un document basé sur des informations falsifiées.



Une des directions les plus importantes de l’hôpital Dalal Jam, celle des ressources humaines, n’a pas été épargnée par ce scandale. Après avoir reçu des alertes, Mme Gaye, la directrice des ressources humaines, est tombée sur un document étrange parmi ses nombreux dossiers, document qui lui était jusqu’alors inconnu.

Après quelques vérifications, Mme Gaye se rend vite compte que ce document est en réalité une autorisation de sortie du territoire, avec son cachet personnel, mais portant également la signature du directeur de l’hôpital, Moussa Sam Daff.



À la lecture de ce papier, elle découvre, avec surprise, que le bénéficiaire de cette faveur administrative est le Dr Mory Kanté, qui est inconnu du service. Mme Gaye s’est immédiatement rendue au poste de police de Golf pour porter plainte contre X, selon l’Observateur.



L’enquête a révélé qu’Ibrahima Diatta est l’auteur du faux document. De plus, le mis en cause est inconnu de la base de données du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, où il se présentait comme le directeur de la Clinique des Urgences de Guédiawaye.



Selon le journal, le présumé faussaire a reconnu les faits et a avoué. Il a expliqué que le bénéficiaire de la lettre d’autorisation de sortie, Mory Samba Kanté, résidant à Kaolack, souhaitait rejoindre sa fille établie en Europe.



Le mis en cause a été déféré au tribunal de Pikine-Guédiawaye le lundi 30 juillet pour faux et usage de faux en écriture publique, ainsi que pour usurpation de fonction. Son complice est également activement recherché et sera traduit en justice.