Scandale autour de l’or de Sabadola du Sénégal: le Dg de Teranga Gold devant le Doyen des juges ce jeudi

Un scandale secoue la mine de Sabodala, dans la région de Kédougou, la plus grande ville du sud-est du Sénégal. La société Teranga Corperation est accusée par la société Badr Investment et Finances d’escroquerie, de faux et usage de faux dans un document administratif. Son directeur général, Richard Young, est attendu jeudi, devant le Doyen des juges Samba Sall pour s'expliquer sur l'affaire.



Selon le journal L’As, le différend qui oppose les deux parties est relatif aux actions. Selon la partie civile qui estime le préjudice à 7,5 milliards de F Cfa, 13% de ses actions vendues n’ont pas été payées par la société mise en cause. D’après l’accusation, Teranga Gold a usé de manœuvres frauduleuses pour s’approprier les parts de Bdr Investment et Finances en faisant du faux et usages de faux dans un document privé.