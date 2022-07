Scrutin législatif : l'ex-maire de Guédiawaye Aliou Sall a voté

L’ex-maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et frère cadet du chef de l’Etat a voté vers 8 heures à l’école Unesco. Le scrutin législatif a démarré dès 8 heures dans la banlieue où une faible affluence est constatée pour le moment devant certains bureaux de vote.



Les 6.727.759 électeurs sénégalais vont voter dans 15.196 bureaux de vote, soit 1.109 de plus qu’en 2017. Les bureaux de vote sont répartis dans 6.641 lieux de vote, soit 249 de plus qu’en 2017.