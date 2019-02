#Scrutin24février2019 - Diourbel : Idy haut la main à Touba et Mbacké de loin

Idrissa Seck a réalisé une incroyable percée à Touba et à Mbacké. Il est sorti victorieux de loin par rapport à ses adversaires. Il est suivi par Macky. Sonko et Me Madické Niang se disputent la troisième position.