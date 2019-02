Scrutin24février2019: Idy met en garde Macky et invite le peuple à préparer le second tour

Le candidat Idy 2019 et celui de la coalition Sonko Président rejettent les premières tendances qui donnent la victoire au premier tour au président sortant, Macky Sall lors du scrutin présidentiel de ce dimanche. Idrissa Seck se veut clair. Il appelle le peuple sénégalais à se mobiliser pour aller à un deuxième tour.



«Nous avons constaté tout au long de cette campagne électorale à travers tout le Sénégal et dans la diaspora, votre désir de changement , nous l’avons noté et au regard des premières compilations d’informations que nous avons, vous l’avez majoritairement exprimé en faveur de l’opposition à ce stade », déclare Idrissa Seck en conférence de presse en compagnie du candidat Ousmane Sonko.



Il poursuit : «mais, vous aurez remarqué que nous, nous sommes abstenus de proclamer quelques résultats que ce soit . Et nous avons constaté que certains organes de presse y compris la presse étrangère s’est arrogée le droit de donner des résultats au premier tour totalement inacceptables. Aucune instance habilitée à donner des résultats ne s’est encore réunie».



«Nous sommes donc venus avec clarté et fermeté qu’à ce stade, un deuxième tour s’annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent un deuxième tour. Mais nous ne donnerons pas des indications, et nous appelons tout le monde à observer la responsabilité », soutient Idy.





Idrissa Seck et ses collaborateurs invitent «l’Etat et l’ensemble des organes de pesse qui semblent être à leur service à observer le même sens de responsabilité. La parole est au peuple Sénégalais, c’est à ce peuple souverain de dire son choix, nous ne permettrons pas que le président sortant confisque la volonté populaire».