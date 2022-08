Sébikotane: l’imam « infirmier » qui a tué un bébé lors d'une circoncision est condamné à 6 mois avec sursis

L’affaire de l’aide-infirmier qui a causé la mort d’un nourrisson à Sébikhotane n’a pas encore fini de faire couler de l’encre. Le mis en cause, M. A. Fall, identifié comme étant l’imam d’une mosquée est au cœur d'une affaire d'homicide volontaire.



Le sieur Fall qui exerçait illégalement la médecine a infligé des blessures à un bébé de 27 jours au cours d'une circoncision. Malheureusement, le bébé finira par rendre l'âme, suite à ses blessures après son évacuation à l'hôpital de Diamniadio.



D’après le journal « L’As », l’autopsie effectuée sur la dépouille du nourrisson a montré qu'il est décédé suite à une « anoxie anémie ».



Arrêté et placé en détention provisoire depuis sept (7) jours, l’imam- infirmier a fait face au juge des Flagrants délits de Dakar ce mardi 16 août. Il a été jugé pour « homicide involontaire et exercice illégal de la médecine ».



Interrogé sur les faits, le prévenu a confié avoir étudié dans un centre médico-social et que lorsqu’il a remis le bébé à sa mère il n’y avait pas de problème. « J'ai circoncis le nourrisson à domicile. L'anesthésie locale a porté ses fruits. Il n'y avait aucun saignement au moment où je mettais l'enfant à la disposition de sa mère. Quarante minutes plus tard, on m'a signalé qu'il a eu des complications. J'ai demandé son évacuation à l'hôpital. J'ai dû faire une erreur ce jour-là », a-t-il témoigné.



Finalement, M. A. Fall a été déclaré coupable, avant d’être condamné à six mois de prison assortis du sursis.