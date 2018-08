Sébikotane: un chef d’agence de crédit mutuel risque 18 mois de prison pour un présumé détournement de 41 millions

L’homme âgé de 35 ans seulement a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Il a déclaré avoir détourné 41 millions Fcfa des comptes de ses clients, mais « sous l’emprise d’une force mystique », dans Les Echos. L’argent serait renversé au charlatan qui l’a envoûté.



« Je ne sais plus le montant exact que j’ai dissipé, parce que je procède à cette opération depuis plus d’un an. Après chaque retrait d’argent, je signais les bordereaux. Et je versais l’argent à un marabout qui m’a ensorcelé », s’est-il défendu à la barre.



L’avocat du crédit mutuel a demandé 50 millions Fcfa à titre de dommages et intérêts et le procureur, une amende de 1 million Fcfa. Amadou Sarr sera fixé sur son sort le 29 août prochain.