Secteur Pétrolier : Le Fisc réclame à Cairn Energy 28,2 millions de dollars

La tension monte dans le secteur pétrolier sénégalais. Le Fisc réclame à Cairn Energy des milliards de FCfa suite à la vente de ses parts à Woodside, une transaction depuis 2020.



D’après L’Observateur, l'Administration fiscale sénégalaise a envoyé une notification à Cairn Energy concernant des droits d'enregistrement estimés à 28,2 millions de dollars (environ 17,136 milliards de FCfa), incluant intérêts et pénalités, que la société aurait dû régler lors de la cession de ses parts à Woodside en décembre 2020.



En plus de cette somme, le Fisc réclame également 14,5 millions de dollars (intérêts et pénalités inclus) d'impôt sur les plus-values immobilières qui, selon les autorités, auraient dû être retenus par Woodside sur le montant versé à Cairn Energy.



Cette réclamation intervient trois ans après cette transaction financière majeure qui avait permis à Cairn Energy de récolter plus de 525 millions de dollars (environ 321 milliards de FCfa) lors de la vente de ses parts, avec la possibilité d'obtenir jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires (soit environ 61,2 milliards de FCfa) sous forme de paiements conditionnels.



À en croire le journal, les conséquences de ce litige pourraient avoir un impact sur l'équation financière du secteur pétrolier sénégalais.