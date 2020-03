Secteur Pétrolier: les travailleurs affiliés à la Cnts/FC suspendent leur mot d’ordre de grève

Les travailleurs du secteur pétrolier, affiliés à la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal/ Force du Changement (CNTS/FC), ont suspendu leur mot d’ordre de grève. Ils ont pris cette décision au sortir de leur rencontre avec le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé.



Ces travailleurs vont reprendre le travail. L’annonce a été faite par le Secrétaire général de la Cnts/Fc, Cheikh Diop, lors d’une Assemblée générale d’évaluation de leur rencontre avec le ministre de tutelle.



Une décision qui a été vivement contestée par d’autres travailleurs qui étaient dans tous leurs états. Ils ont dénoncé l’attitude de leurs représentants.



Cheikh Diop, qui les appelle au calme, a tenu à les expliquer que : « Pour négocier une convention il faut un arrêté qui fonde la négociation. Et, cet arrêté doit prendre au moins 15 jours dans les structures administratives. Donc, la réalité est qu’aujourd’hui, on ne pouvait pas entamer des négociations immédiates de la convention sans cet arrêté qui est aujourd’hui entamé pour être signé ».



Lors de cette rencontre avec la tutelle, les négociations ont porté sur la convention du transport des hydrocarbures et le rétablissement dans leur droit des agents de la société Gazal licenciés.