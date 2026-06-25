Sécurité, administration territoriale et JOJ Dakar 2026 : le Sénégal et la France renforcent leur coopération

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Mouhamadou Makhtar Cissé a effectué à Paris une visite de travail du 22 au 25 juin 2026. Il a eu un entretien bilatéral avec son homologue français Laurent Nunez, au cours d’une réunion à Place Beauvau, élargie à leurs collaborateurs respectifs et en présence de l’Ambassadeur Baye Moctar Diop.



Selon une note de l’Ambassade du Sénégal en France, plusieurs points en lien avec la coopération entre le Sénégal et la France ont été abordés notamment en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar-2026.



Dans un Tweet publié sur son compte X, Laurent NUNEZ s’est dit « Très heureux de cette première rencontre dense avec mon homologue sénégalais Mouhamadou Makhtar Cissé. Nous avons fait un point complet des coopérations opérationnelles développées en appui à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar ».



Les deux ministres ont également signé un Arrangement administratif pour le renforcement de la coopération dans le domaine de l’administration territoriale.