La CEDEAO lance le programme ATCMA à Banjul

La Commission de la CEDEAO a tenu la première réunion du Comité de pilotage stratégique du programme « Compétitivité commerciale et accès aux marchés en Afrique » (ATCMA). L’événement s’est déroulé du 17 au 19 juin 2026 à Banjul, en Gambie.
Ce programme est financé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative Global Gateway. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Centre du commerce international (CCI/ITC) assurent sa mise en œuvre.
L'initiative vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur régionales. Elle doit également améliorer l’accès aux marchés pour les entreprises d’Afrique de l’Ouest.
Ce programme est financé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative Global Gateway. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Centre du commerce international (CCI/ITC) assurent sa mise en œuvre.
L'initiative vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur régionales. Elle doit également améliorer l’accès aux marchés pour les entreprises d’Afrique de l’Ouest.
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