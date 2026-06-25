La CEDEAO lance le programme ATCMA à Banjul

La Commission de la CEDEAO a tenu la première réunion du Comité de pilotage stratégique du programme « Compétitivité commerciale et accès aux marchés en Afrique » (ATCMA). L’événement s’est déroulé du 17 au 19 juin 2026 à Banjul, en Gambie.



Ce programme est financé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative Global Gateway. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Centre du commerce international (CCI/ITC) assurent sa mise en œuvre.



L'initiative vise à renforcer la compétitivité des chaînes de valeur régionales. Elle doit également améliorer l’accès aux marchés pour les entreprises d’Afrique de l’Ouest.